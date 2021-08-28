曼联尤文图斯达成协议 C罗凤还巢

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（法新社英国曼彻斯特27日电） 英超曼联今天宣布，球队已和义甲尤文图斯达成协议，签回葡萄牙超级球星罗纳度（Cristiano Ronaldo）。C罗也感性表示，他在尤文图斯达成许多「很棒的事」。

现年36岁的C罗于2003到2009年效力曼联期间开始声名大噪，2009年又以当时破纪录天价转会到西甲皇家马德里，开启足球生涯又一巅峰。

英国广播公司（BBC）报导，曼联（Manchester United）同意以1280万英镑（约新台币4.9亿）再度签下36岁的C罗。曼联发布声明说：「球队每一个人都期待迎接C罗回到曼彻斯特。」

C罗效力皇马9年期间在438场各项赛事踢进450球，为皇马拿下4座欧冠冠军、期间4度荣膺世界最佳球员的年度金球奖（Ballon d'Or）。

C罗这次凤还巢回到2003到2009年时效力过的老东家，那段期间C罗为曼联赢得8座重要赛事冠军。虽然合约细节尚未公布，但英国与义大利媒体表示，曼联与C罗签下2年合约。

转战皇马9年后，C罗2018年以1亿欧元（近新台币33亿）天价转会义甲尤文图斯，球队盼C罗能带领他们一圆欧冠冠军梦，可惜C罗虽为尤文图斯踢进101球、拿下2座义甲冠军、1座义大利杯（Coppa Italia）冠军，却无缘欧冠登顶。

C罗在Instagram贴文：「今天我离开一支辉煌球队，它绝对是义大利规模最大、甚至全欧洲最豪门之一的球会。它总是尊重我，我也藉由每场比赛、每个赛季、每次竞争为他们而战作为回报。」

「到最后，我们都能回顾过去，理解到取得了伟大成就，即便没达到我们想要的一切，但我们仍然共同写下了一段非常美丽的故事。」

© 2021 AFP