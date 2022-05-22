曼谷近10年来首度选举市长

（法新社曼谷22日电） 泰国首都曼谷今天举行近10年来首次市长选举，投票结果被视为接下来全国选举的指标，而全国选举剩下不到1年就要进行。 泰国2020年发生年轻人领导的大规模街头示威行动，要求政治变革及改革曾经不可动摇的君主制度。这次曼谷市长选举是在那之后的首次重要选举，有约400万人具投票资格。 这次竞选活动的主轴以日常生活为主，而非过往的政治议题。几位主要的候选人都承诺，要清理曼谷这个有1000万人口，显得拥挤、污染、嘈杂的大城市。 曼谷各地的投票所在上午8时开放，直到下午5时为止。民众前往投票所时都需量体温，并遵守COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规定。

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一位28岁民众在投票后说：「我对这次选举并不期待，因为难以改变曼谷，但我投给一个我认为能改变曼谷的人，尽管只会有一点改变，但我确实希望这位候选人能做出点改变。」

这次有30人竞选曼谷市长，创下纪录。在2014年发生政变后，地方选举遭取消，市长由政府任命，直到8年后，这些人才得以参选。

这次选举呼声最高、独立参选的查猜（Chadchart Sittipunt）今天早上骑着自行车到投票所投票。 在上次政变被推翻的政府中，查猜是交通部部长，他承诺解决曼谷恶名昭彰的交通问题，并做出多项有关环保的承诺。他坚信选民希望能改变目前根深蒂固的政治分歧局面。 查猜的主要竞争对手是现任官派曼谷市长阿斯文（Aswin Kwanmuang）。阿斯文曾是警方首长，并获得总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的支持。阿斯文承诺解决曼谷长年来的水患问题。

但在这个议题上，阿斯文在当曼谷市长的6年表现却不理想。本周稍早，曼谷部分地区在大雨后淹水，让阿斯文饱受批评。 朱拉隆功大学（Chulalongkorn University）的政治分析家蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）表示，这次曼谷市长的选举结果将可让人了解，首都民众是否愿意支持主导泰国政局的保皇派和军方所支持的候选人。

他本周告诉法新社说：「曼谷不等于泰国，但这次曼谷市长选举将成为更重大选举的风向球。」

© 2022 AFP