曾两度获选 柯瑞和约基奇、恩比德争年度MVP

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（法新社洛杉矶20日电） 过去曾两度拿下美国职篮NBA年度MVP的柯瑞，本季拿下得分王后，将和约基奇、恩比德争夺本季的年度MVP。

金州勇士明星后卫柯瑞（Stephen Curry）曾在2015年、2016年获选为年度最有价值球员（MVP），丹佛金块的约基奇（Nikola Jokic）、费城76人的恩比德（Joel Embiid）则要力拚继2000年的欧尼尔（Shaquille O'Neal）后，首位能获此殊荣的中锋球员。

如果最后得票的前两名是塞尔维亚的约基奇和喀麦隆的恩比德，那将是2006-07球季德国的诺威茨基（Dirk Nowitzki）拿下年度MVP、加拿大的奈许（Steve Nash）排名第2后，再度有国际球员能在年度MVP的得票排名上包办前两名。

柯瑞本季拿下得分王，还创下勇士得分的队史记录。他是乔丹（Michael Jordan）以每战平均32分成为得分王后，拿下得分王最年长的球员。他是本季投进最多三分球的选手，也正朝史上投进最多三分球选手的目标迈进。

柯瑞也打破了勇士得分、助攻的队史纪录。

约基奇被认为是年度MVP的热门人选，他本季平均每战可获26.4分、10.8篮板、8.3助攻。他的三分球命中率有3成8，罚球命中率也有8成6。

恩比德本季打出生涯最佳表现，平均每场比赛可获28.5分、10.6篮板，让76人坐上东区龙头的位置。

除了年度MVP，联盟也公布了其他5个奖项的入围者，包括入围年度最佳教练、年度最佳防守球员、年度最佳进步奖、年度最佳新秀、年度最佳第6人。

入围年度最佳教练的有犹他爵士的史奈德（Quin Snyder）、凤凰城太阳的威廉斯（Monty Williams）、纽约尼克的席柏杜（Tom Thibodeau）。其中，席柏杜曾于2011年获奖。

入围年度最佳防守球员的有犹他爵士的戈贝尔（Rudy Gobert）、勇士的葛林（Draymond Green）、76人的西蒙斯（Ben Simmons）。其中，戈贝尔曾两度获奖，葛林则曾于4年前获奖。

入围年度最佳新秀的有夏洛特黄蜂的拉米罗．波尔（LaMelo Ball）、明尼苏达灰狼的爱德华兹（Anthony Edwards）、沙加缅度国王的哈利伯顿（Tyrese Haliburton）。

入围年度最佳第6人的有同在爵士的克拉克森（Jordan Clarkson）、殷格斯（Joe Ingles），和纽约尼克的罗斯（Derrick Rose）。

© 2021 AFP