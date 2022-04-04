曾反对乌克兰加入北约 德前总理梅克尔为己辩护

（法新社柏林4日电） 德国前总理梅克尔今天为她2008年反对乌克兰立即加入北大西洋公约组织（NATO）的决定辩护，驳斥乌克兰总统泽伦斯基有关俄罗斯侵乌使她主政德国16年政绩蒙上阴影的批评。

广告 继续浏览后续

泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）在深夜谈话中称，德、法2国当年在北约布加勒斯特（Bucharest）峰会不顾美国敦促、领导各国作出不同意乌克兰入会的决定是「失算」。

泽伦斯基说：「我邀请梅克尔和（法国前总统）沙柯吉（Nicolas Sarkozy）前来布查镇（Bucha）一访，看看他们对俄罗斯让步的政策14年后导致了什么结果。」他指的是俄军涉嫌对乌克兰平民犯下的暴行，世界强国认为这是「战争罪行」。

泽伦斯基指控欧洲国家领导人，当时采取的立场是为了安抚俄罗斯。

但梅克尔透过发言人发表简短声明说，她「坚持她与2008年北约布加勒斯特峰会相关的决定」。

这位发言人并说：「有鉴于乌克兰布查镇和其他地方所揭露的暴行，政府和国际社会力挺乌克兰并设法终止俄国对乌克兰所发动暴行和战争的一切努力，都得到了前总理的全力支持。」

德国认为，乌克兰在2008年加入北约为时过早，因为当时并不具备这样的政治条件。

连续担任德国4届总理的梅克尔在去年底退出政坛，曾被誉为自由世界的领袖，但俄军入侵乌克兰一事使她的政绩暴露出缺失。批评人士指出，她对俄国总统蒲亭采取的缓和紧张政策，为德国和欧洲留下了弱点。

© 2022 AFP