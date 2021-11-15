曾想在东奥复出 闪电波特有信心于百米赛夺金

（法新社杜拜14日电） 牙买加短跑传奇名将「闪电」波特表示，自己有想过在东京奥运时从退休状态复出，并称若以这次100公尺金牌得主的9秒80成绩来看，他是可以摘下金牌的。

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35岁的波特（Usain Bolt）告诉法新社，他在牙买加的家中观赏因疫情顺延到今夏的2020东京奥运时，感到十分沮丧，因为他的同胞选手在男子100公尺失利，甚至没跑进决赛，最后是义大利的贾可布斯（Lamont Jacobs）意外夺金。

波特今天在他的赞助商于杜拜的办公室受访时说，他真的很怀念（比赛），也有种「真希望我在那里」的感觉。

「因为对我来说，我就是为那一刻所生，所以只能这样眼睁睁看着，实在是很煎熬。」

波特宰制了田径的一个世代，曾拿下8面奥运金牌，若非队友卡特（Nesta Carter）的回溯性药检没过，让他们携手拿下的2008年北京奥运4x100公尺接力金牌被追回，波特的手中会有9面奥运金牌。

东京奥运是波特退休后的第一场奥运盛事，没有他参赛的男子100公尺决赛，看起来有些许逊色，贾可布斯在东京的国立竞技场跑出9秒80夺金。

波特表示在他（选手）生涯结束时，教练跟他说：「别的人没能再跑得更快，而你（指波特）则是变慢了」这番他从未想过的话也令他感触良多。

「这是事实，因为许多人没有真的变快，因为是我把障碍堆得如此之高，然后我开始退步。但对我来说，9秒80是我现在仍有可能办到的。」

退休后一直投身在足球、音乐领域的波特表示，会让他一度考虑在东京（奥运）复出，「全凭一股干劲」。

已有3个儿子的波特说：「对奥运来说，那将会截然不同。」

「我出现时总是做好了准备，因为我认为那是最高层级（的比赛），我已在这项运动中完成所有能做的事，这一切真的只是因为一股干劲。」

© 2021 AFP