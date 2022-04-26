曾成北京制裁对象 人权观察组织领袖即将卸任

（法新社巴黎26日电） 人权观察组织（Human Rights Watch，HRW）执行主任罗思今天宣布，他在任职30年后即将卸任。这个总部位于纽约的非政府组织早已是全球威权政府和人权侵犯者的眼中钉。

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HRW透过声明宣布：「自1993年开始领导本组织的罗思（Kenneth Roth）将于今年8月底卸任。」

罗思则透过影片表示：「没有什么事情是不会改变的，传承的时间到了。」

罗思说，他「非常有信心」，相信HRW团队会继续有效捍卫人权，且「我离开人权观察之后，也不会放弃我们的志业」。

在他的领导下，HRW从一个小规模倡议团体成长为全球性权利组织，现在在全球拥有超过500名员工。

1997年，HRW因协助推动禁止使用杀伤性地雷，共同获得诺贝尔和平奖；此外这个组织也曾在国际刑事法院（International Criminal Court）的设立上扮演关键角色。

2021年4月，人权观察组织成为全球第一个指控以色列对巴勒斯坦人实行「种族隔离」政策的主要国际人权组织。尽管以色列强烈否认上述指控，并谴责HRW的报告内容，但今年2月，总部位于伦敦的国际特赦组织（Amnesty International）也提出类似指控。

近年来，罗思多次指控北京侵犯人权，也因此成为中国当局的大敌。

HRW表示，2020年1月，罗思前往香港发布组织年度报告时，中国下令对他实施制裁，并将他驱逐出境。上述报告阐述了「北京对全球人权体制的威胁」。

据HRW的说法，该组织目前正就罗思的继任人选进行遴选。

© 2022 AFP