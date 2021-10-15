曾扬言不参加气候峰会 澳洲总理莫里森收回前言

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨15日电） 澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天撤回先前扬言不参加下个月联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）的发言，改口称这是一场「非常重要的活动」。

莫里森对记者表示：「我证实会参加格拉斯哥峰会（Glasgow Summit），我很期待参加。」

澳洲面临越来越多压力，被要求设定更具雄心的对抗气候变迁目标，使得莫里森先前说出，他可能不会参加多国政治领袖都将出席的苏格兰格拉斯哥峰会。

他的发言激怒气候变迁倡议人士，也被视为对澳洲的亲密盟友，也是这次会议主办国英国的直接外交打脸。

鲜少过问政治的英国王储查尔斯，也对莫里森不愿出席峰会表达惊讶，并称如果各国领袖不采取坚定行动抑制气候变迁，将会是一场「灾难」。

澳洲是全世界最大的煤炭与天然气出口国之一，长期以来拒绝采纳碳中和目标，广泛被认为在因应气候变迁方面远远落后。

莫里森虽然提过要把碳中和目标设在2050年，但他拒绝让那些目标具拘束力，也尚未承诺会设定更具意义的2030年减排目标。

苏格兰的12天会议，将是2015年巴黎协定以来规模最大的气候峰会，也被视为订定全球排放目标，以减缓全球暖化的关键步骤。

绿色和平澳洲太平洋分部（Greenpeace Australia Pacific）执行长瑞特（David Ritter）说，欢迎莫里森参加会议，但除非他承诺具体行动，否则他的出席毫无意义。

他说：「如果莫里森只是要在这场世界最重要的气候会议露脸，根本不值得替他鼓掌。只是出席会议，带来一堆空话和空泛承诺，把澳洲可悲的气候纪录漂绿（Greenwashing），那根本不够。」

© 2021 AFP