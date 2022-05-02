曾批俄侵乌 2导演剧作遭莫斯科大剧院取消

（法新社莫斯科2日电） 莫斯科大剧院（Bolshoi Theatre）宣布取消剧场导演谢列布雷尼柯夫和库里亚宾（Timofey Kulyabin）执导的作品演出。两人都曾批评俄罗斯对乌克兰的军事行动。

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莫斯科大剧院于1日深夜宣布，谢列布雷尼柯夫（Kirill Serebrennikov）执导的3场芭蕾表演Nureev这周将不会演出，取而代之的是，观众将欣赏哈察都量（Aram Khachaturian）的芭蕾作品「斯巴达卡斯」（Spartacus）。

莫斯科大剧院也把库里亚宾执导、义大利歌剧作家董尼采悌（Gaetano Donizetti）的喜剧「唐帕斯瓜雷」（Don Pasquale）换成罗西尼（Gioachino Rossini）的「塞维亚的理发师」（The Barber of Seville）。

莫斯科大剧院并没有解释为何取消这些表演，发言人诺维科娃（Katerina Novikova）今天对法新社表示，对此没有「官方」评论。

「斯巴达卡斯」于4月初开始在莫斯科大剧院演出，并称收入将用于帮助在乌克兰阵亡俄国士兵的家属。

52岁的谢列布雷尼柯夫3月获准离开俄罗斯。他曾被控挪用果戈里中心（Gogol Centre）资金，在2020年被判有罪。

他的支持者表示，谢列布雷尼柯夫遭到定罪，是为了报复他批判当局，以及俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）当局恐同。

谢列布雷尼柯夫上月在柏林对法新社表示，他对于俄罗斯入侵乌克兰感到「恐怖、悲伤、羞耻与痛苦」。

他的作品Nureev是基于俄国芭蕾传奇人物纽瑞耶夫（Rudolf Nureyev）的生平改编，舞台上的裸露与污言秽语令俄罗斯保守派愤怒。

37岁的库里亚宾先前也曾批评蒲亭派军入侵乌克兰的决定。他据信目前也在欧洲活动。

多名舞者近几周都宣布退出莫斯科大剧院，包括莫斯科大剧院芭蕾舞团（Bolshoi Ballet）首席女伶斯米尔诺娃（Olga Smirnova）。

© 2022 AFP