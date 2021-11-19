曾支持新冠源出实验室 病毒学家新论文称源出动物

（法新社华盛顿17日电） 「科学杂志」（Science）今天刊出权威科学家沃洛比的论文指出，武汉首例COVID-19确诊据信是一名华南市场的小贩，而非中国与世卫联合溯源所认定的一名男子。沃洛比还主张，有力证据指向病毒源于动物而非实验室。

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中国与世卫联合溯源团队原本认定的首例，是一名没到过华南海鲜批发市场的男子，但亚利桑那大学进化生物学家沃洛比（Michael Worobey）在论文指出，其实武汉的首例反而应是一名更晚发病的女小贩。

对于沃洛比来说，这一关键信息及他对武汉其他早期 确诊例的分析，清楚表明病毒起源于动物。

由于缺乏一锤定音的证据，新冠疫情爆发两年来，疫情起源始终为专家间所激辩。

而这次令人瞩目的是，沃洛比是今年5月中曾联名投书「科学杂志」要求严肃考量病毒源出实验室的十多名科学家之一；如今在他最新论文里，沃洛比改口称他对疫情起源的研究「为疫情源起于活禽市场动物提供有力证据」。

华南市场在这次疫情里的确切角色一直为科学界所争论。此前发现过1918年大流感与爱滋病毒线索的沃洛比，在论文里指出大部分2019年12月已知的确诊例，均与华南市场有直接或间接关联。

藉由比对基因资料、报告和早期确诊者口述，他发现早期确诊例不是在华南市场工作、造访过，就是与去过者或附近住户有接触史。

沃洛比指出，还原研究显示COVID-19初期传染与华南市场密不可分，大多数到过华南市场且染疫者都去过有卖活体貉、狸的摊位，这类动物会带冠状病毒，「这为活禽市场是疫情起源提供有力证据」、「再也不能任意驳斥华南市场的关联」。

他说若疫情最先不是从华南市场爆开，「就很难解疫情后续为何如此发展」。

世卫溯源报告声称武汉首例确诊者应为2019年12月8日发病的一名男子，但沃洛比发现，这名41岁男子事实上是在12月16日才发病。他认为真正的首例应是12月11日才发病的一名华南市场女小贩。

当初世卫溯源团队一员的达斯札克（Peter Daszak）表示，沃洛比的分析令他信服。

© 2021 AFP