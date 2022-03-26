曾有极右背景 亚速军团成俄国侵乌文宣重点

（法新社巴黎26日电） 有些人称他们为战争英雄，有些人叫他们新纳粹分子，在这场俄国宣称要对乌克兰「去纳粹化」的战事中，乌克兰国家卫队「亚速军团」成为基辅与莫斯科打宣传战的重点。

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先前称亚速营（Azov Battalion），现在改称亚速军团（Azov Regiment）的亚速特战分遣队（Azov Special Operations Detachment）时常成为亲俄社群网站贴文的攻击目标，包括俄国驻巴黎、伦敦和其他地方的大使馆都曾发文攻击。

亚速军团目前在乌克兰南部城市马立波（Mariupol）作战，这里也是俄乌开战以来，战火最激烈的地区之一。

俄国外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）曾以亚速军团和「其他激进分子」藏身在建筑物里为由，替炮轰马立波一处妇幼医院正当化。

亚速军团于2014年由极右翼分子创立，起初在乌克兰东部对抗亲俄分离主义分子，之后纳入国家卫队，受内政部指挥。

亚速军团的创始者包括准军事组织「乌克兰爱国者」（Patriot of Ukraine）前成员毕列茨基（Andrei Biletsky）。成员一开始大多是志愿者，他们配戴被称为「狼之钩」（Wolfsangel）的徽章，图案类似纳粹德国的亲卫队第2师标志。

斯德哥尔摩东欧研究中心的乌朗德（Andreas Umland）告诉法新社：「在2014年，这个营队确实有极右派背景，由极右派种族主义者成立。」但自此之后，这个营队逐渐「去意识型态化」，变成一般的作战部队。

乌朗德表示，现在加入亚速军团的人不是因为意识型态，而是因为「这是一个有着强悍作战名声的作战部队」。

亚速营以乌克兰南部的亚速海为名，在2014年击退俄国支持的分离主义分子、夺回马立波而一战成名。

8年后，亚速军团再次于马立波奋战。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）则希望攻下这座城市，取得在乌克兰的第一场重大胜利。

击败亚速军团，也能让蒲亭在发动战争时的「去纳粹化」宣传合理化。俄国宣称身为犹太人的乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）领导着「一群吸毒者和新纳粹分子」。

专家表示，这种攻击手法是想要唤起俄国在第二次世界大战，也是他们称之为「伟大的卫国战争」（Great Patriotic War）时的集体记忆，煽动民族主义者支持入侵乌克兰。

亚速军团也加入宣传战，在加密通讯软体Telegram发布胜利宣言，时常附上烧毁俄军战车的影片，并说俄国人才是真正的法西斯主义者。

基辅ZMINA人权中心学者李卡契夫（Vyacheslav Likhachev）告诉法新社，亚速军团现在的运作方式和其他军团没有两样，「只是有更好的公关手段」。军团的名声吸引许多想加入的人，「所以他们可以从中择优汰劣」。

这支有2000至3000人的部队依旧使用形似「狼之钩」的徽章，但乌朗德表示，在乌克兰已经不太有人把这个符号与过去做连结。「这已经不再是某种法西斯主义的象徵。」

© 2022 AFP