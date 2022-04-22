曾演出新天堂乐园法国影帝雅克贝汉过世 享寿80岁

（法新社巴黎21日电） 法国传奇影帝雅克贝汉（Jacques Perrin）的家人今天告诉法新社，雅克贝汉安详过世，享寿80岁。

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雅克贝汉曾演出获奥斯卡最佳外语片殊荣的「新天堂乐园」（Cinema Paradiso）、「柳媚花娇」（The Young Girls of Rochefort），并共同执导「鹏程千万里」（Winged Migration）。

在雅克贝汉的儿子赛蒙奈（Mathieu Simonet）寄给法新社的声明中，他们宣布：「我们一家人深感悲痛地告知各位电影人雅克贝汉的死讯，他于4月21日在巴黎安详地离开人世。」

雅克贝汉1941年7月13日生于法国巴黎，漫长的电影生涯从1950年代横跨至今，演出超过70部电影。他因为义大利电影「半个男人」（Almost a Man）和西班牙电影「搜索」（The Search）拿下1966年威尼斯影展最佳男演员奖。

雅克贝汉在1961年的电影「手提箱女郎」（Girl with a Suitcase）中首次担任主角，与女星克劳蒂亚卡汀娜（Claudia Cardinale）搭档，该片在雅克贝汉的家乡法国，以及义大利戏院上映。

雅克贝汉最为电影迷所熟知的，是他一头灰白的头发及柔和的嗓音。雅克贝汉经常饰演军官的角色，曾参演1965年的电影「317分队」（The 317th Platoon）、1977年的「蟹鼓」（Drummer-Crab）、1982年的「上尉的荣誉」（A Captain's Honor），这3部电影都由皮耶肖恩多夫（Pierre Schoendoerffer）执导。

他也在雅克德米（Jacques Demy）执导的音乐剧「柳媚花娇」及「驴皮公主」（Donkey Skin）和知名女星凯瑟琳丹妮芙（Catherine Deneuve）搭档。

雅克贝汉也共同制作约15部电影，包括曾获奥斯卡最佳外语片和最佳剪辑的1969年电影「焦点新闻 Z」（Z），以及他的侄子克里斯巴哈蒂（Christophe Barratier）执导的2004年电影「放牛班的春天」（The Chorus）。

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