曾称戴口罩没用 川普疫情顾问阿特拉斯传辞职

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿30日电） 美国媒体今天报导，总统川普最青睐，却也因为反对配戴口罩及其他问题引发争议的冠状病毒顾问之一阿特拉斯（Scott Atlas）已经辞职。

福斯新闻（Fox News）取得阿特拉斯日期注明为12 月1日的辞呈。阿特拉斯是一名神经放射科医师，缺乏相关公卫或传染病经验或资历。

福斯新闻另也报导，阿特拉斯的合约已预计在本周稍后到期。

阿特拉斯在辞呈中写道：「我写信辞去担任美国总统特别顾问的职务。」

他也感谢川普给他这个荣幸，并祝福即将上任的总统当选人拜登（Joe Biden）政府「一切顺利」。

阿特拉斯表示，「我努力工作只为一个重点，即拯救生命并帮助美国人民度过这场疫情」，还说自己「向来凭藉最新科学和证据办事，没有任何政治考量或受到影响」。

阿特拉斯担任川普疫情顾问期间，多数时间都招来争议，如今在全美病例激增之际提出辞呈。

科学界和公卫界都对阿特拉斯在这个职位上的专业知识和资格提出严重质疑。

虽然科学证据压倒性地证明配戴口罩的好处，阿特拉斯10月间仍在社群媒体推特（Twitter）上推文表示：「口罩有用吗？没用。」推特随后以不实讯息隐藏这则推文。

阿特拉斯也接受俄罗斯国家掌控的电视台今日俄罗斯（RT）专访，期间淡化美国冠状病毒传播的严重性。

阿特拉斯11月间呼吁密西根州民众「挺身而起」对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫作为，例如延缓疫情扩散的封锁措施，而非全力以赴击败疫情。

截至今天晚间，美国累计有1352万2247起确诊病例，26万7844人病故，两项数据皆为全球最高。（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP