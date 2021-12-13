曾获多座葛莱美奖 墨歌手比森特．费南德兹逝世

（法新社墨西哥瓜达拉哈拉13日电） 曾获多座葛莱美奖的墨西哥歌手比森特．费南德兹（Vicente Fernandez）昨天逝世，享寿81岁，这位「兰契��音乐之王」纵横乐坛50年，专辑销量达数千万张。

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比森特．费南德兹以情歌和爱国主义歌曲，以及戴着墨西哥宽边帽的形象闻名，他的家人在Instagram发文表示，这位用音乐抚慰拉丁美洲几世代人的歌手，于墨西哥瓜达拉哈拉（Guadalajara）医院逝世。

比森特．费南德兹自8月于他的牧场摔倒以来，一直住院。

纽约时报报导，在他的墨西哥街头乐队（mariachi）伴奏下，比森特．费南德兹将19世纪于墨国牧场兴起的「兰契��音乐」（Ranchera），传唱至拉丁美洲和世界各地。

墨国总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在推特（Twitter）上向比森特．费南德兹的家人、朋友和数以百万计的粉丝致上哀悼之意。

「比森特．费南德兹是我们这个时代兰契��音乐的象徵，在墨西哥和国外皆享誉盛名。」

教育平台don Quijote介绍，「兰契��音乐」虽以乡村为主题，但在墨西哥革命期间流传至全国各地的城市，其歌曲的特色在于戏剧性情感和以爱情为主的诗意歌词。

在比森特．费南德兹50年的歌手生涯中，其专辑总销量达数千万，他也曾参演数十部电影。

这位从街角起家赚取小费的「兰契��音乐大师」拥有3座葛莱美奖和9座拉丁葛莱美奖，其知名作品包含「为了你该死的爱」（Por tu maldito amor）以及「愿你一切安好」（Que te vaya bonito）。

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