曾获奥斯卡最佳女配角奖 奥林匹亚杜卡琪斯辞世

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（法新社洛杉矶1日电） 美国性格女星奥林匹亚杜卡琪斯（Olympia Dukakis）今天早上辞世，享寿89岁。她曾于1987年美国浪漫喜剧电影「发晕」（Moonstruck）饰演专横母亲，获奥斯卡最佳女配角奖。

奥林匹亚杜卡琪斯的弟弟艾波罗（Apollo）在脸书（Facebook）证实这位资深剧场艺人的死讯，她在演艺生涯晚期，才在影坛声名大噪。

艾波罗写道：「我至爱的姐姐，奥林匹亚杜卡琪斯今天早上在纽约市辞世。历经多个月健康不佳后，她终于安息了，追随她的（夫婿）路易斯佐里奇（Louis Zorich）而去。」死亡原因尚未披露。

1987年首映的美国浪漫喜剧电影「发晕」，由诺曼杰维逊（Norman Jewison）执导，雪儿（Cher）和尼可拉斯凯吉（Nicolas Cage）等主演。本片描述纽约市一名义大利裔女子遇上未婚夫的弟弟后，两人陷入热恋的故事。

此电影于1988年第60届奥斯卡奖抱回3个奖项：最佳原创剧本奖、最佳女主角奖（雪儿）及最佳女配角奖（奥林匹亚杜卡琪斯）。奥林匹亚杜卡琪斯也因此获得金球奖（Golden Globe）最佳女配角奖并获英国影艺学院电影奖（BAFTA）最佳女配角提名。

至1988年，奥林匹亚杜卡琪斯在美国已是家喻户晓人物，除了获得奥斯卡奖加持外，也因为她的堂弟、时任麻州州长杜凯吉斯（Michael Dukakis），在1988年总统大选中获民主党提名为总统候选人。但杜凯吉斯最终输给共和党候选人、时任副总统的老布希（George H. W. Bush）。

除了「发晕」，奥林匹亚杜卡琪斯的电影作品还包括与约翰屈伏塔和克丝汀艾莉合作「看谁在说话」（Look Who's Talking）、与莎莉麦克琳和茱莉亚罗勃兹携手演出「钢木兰」（Steel Magnolias）以及与李察德瑞佛斯搭档演出「春风化雨1996」（Mr. Holland's Opus）等。

她的演员夫婿路易斯佐里奇于2018年离世，两人育有一个女儿和两个儿子。

© 2021 AFP