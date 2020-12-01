曾获NBA总冠军戒 澳洲中锋波格特宣布退休

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（法新社雪梨1日电） 手中握有NBA总冠军戒指的澳洲中锋波格特今天宣布，即刻起结束15年的职篮生涯，自篮球场上退休。

在2005年的美国职篮NBA选秀会被密尔瓦基公鹿以状元签选上、现年36岁的澳洲球员波格特（Andrew Bogut）表示，赛季因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情暂停，让他有了时间思考他的未来。

波格特在他的播客（podcast）Rogue Bogues上说：「这不是一个容易的决定，但我认为这是正确的决定。」

「即刻起，我将从职业篮球场上退休。」

波格特表示，他一直在应付因为伤势造成的慢性疼痛，他在休季期间接受了两次手术。

他说：「近两年光是早上要起床，对我来说就是很大的挑战，更遑论要练球或参加比赛了。」

波格特提到，他的身体大概从2018年起就是在硬撑了，他表示：「我不得不说，2019-20球季，我原本就岌岌可危的身体彻底崩解、支离破碎了。」

波格特表示，先前他锁定要代表澳洲参加2020年东京奥运，但如今他想优先考量的，是自己的身体状况。

他说：「我在生理上、心理上，都没办法在2021年让身体恢复到以前的状态。」

「我可以带着止痛药和忍受精神上的痛苦继续打下去，但在生涯走到此刻，真的不值得。」

「我真的要开始远离球场，并珍惜我的身体健康。」

6个月前，波格特表示，他不会和澳洲职篮「国家篮球联赛」（ National Basketball League, NBL）雪梨国王（Sydney Kings）续约。

在结束13年的NBA生涯，并助金州勇士在2015年夺得总冠军后，波格特2018年和国王签下2年合约。

身高213公分的波格特，在被交易到勇士之前，在公鹿待了7个球季，过去他也曾待过达拉斯独行侠、克里夫兰骑士队。

波格特荣膺NBL 2018-19球季年度最有价值球员（MVP），而国王本季虽打进总冠军赛，但赛季因为疫情而提前结束。

© 2020 AFP