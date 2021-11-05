曾输给超级电脑 俄罗斯传奇棋王：人类比AI更可怕

（法新社里斯本5日电） 俄罗斯传奇西洋棋大师卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）曾被超级电脑「深蓝」击败，但他认为比起人工智慧（AI），人类才是构造成真正威胁。

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国际商业机器公司（IBM）超级电脑「深蓝」（Deep Blue）于1997年击败卡斯帕洛夫，他迄今仍对这种科技深感神奇。

卡斯帕洛夫这周在葡萄牙里斯本「网络峰会」（Web Summit）和10个人同时对弈，并在45分钟内轻松将他们全数击败。他和法新社谈到，人工智慧在社会扮演愈来愈�d重角色。

他说，「当今社会，机器扮演愈来愈重大角色，不管你喜不喜欢，这都正在发生」。「没有证据显示，机器会对我们造成威胁。真正的威胁并非来自杀手机器人，而是人类本身，因为人类仍旧独占邪恶。」

这位克里姆林宫批评者说，真正的威胁来自「独裁、极权主义国家，以及会利用这类科技来伤害我们的恐怖分子」。

虽然类似「魔鬼终结者」的杀手机器人仍然只在科幻小说中出现，但人权团体已开始推动国际法规，要限制使用「杀手机器人」，推测人工智慧未来几年内将会改变战争。

而在「网络峰会」，科技巨擘本周则在讨论人工智慧的更正面潜在应用，包括能促进心理健康的「聊天机器人」以及能够分类塑胶废弃物的机器人等等。

卡斯帕洛夫或许被形容为科技乐观主义者，但他也不完全否认，人工智慧反对者担心机器人未来将会取代人类的工作，包括取代工厂工人和卡车司机等。

他说：「毫无疑问，那会很痛苦。我不想要太冷酷无情，人们将会失业。但朝大格局想，引进更多科技，人类始终是赢家。」

© 2021 AFP