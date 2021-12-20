曾遭圣战士蹂躏 伊拉克摩苏尔博物馆战后重生

（法新社摩苏尔20日电） 伊拉克摩苏尔（Mosul）博物馆饱受伊斯兰国（IS）圣战士摧残，一度成为废墟，但馆内有2500年历史的文物在法国专家协助下进行修复，重获新生。

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2014年，位于伊拉克北部的摩苏尔被伊斯兰国攻占，占领长达3年，博物馆内古老文物被砸成碎片。

支援伊拉克博物馆员工的法国罗浮宫（Louvre）约聘修复人员伊比拉德（Daniel Ibled）说：「我们必须把所有碎片分开…就像拼图一样，把诉说同一个故事的碎片拼凑在一起。一点一点地，尝试得到全貌。」

伊斯兰国圣战士攻占博物馆后，曾于2015年2月发布影片，拍摄他们拿着槌子，摧毁被视为异端的伊斯兰教创立前文物，骄傲地宣传他们的残暴。

大型与沉重的文物，基于伊斯兰国的宣传目的被摧毁，小型文物则被卖到黑市，在全世界流窜。这些毁灭性行动留下的伤疤至今仍未愈合。

在博物馆的一楼，地基的扭曲铁条，从一个巨大的洞里戳出来。

其他房间里散落着各种大小的石块，有些带有动物爪子或翅膀的蚀刻版画，有些则有楔形文字铭文。

许多小型碎片在桌上排成一列，专家们绞尽脑汁思考它们的出处。最小的碎片甚至不比一个拳头大。

专家目前努力修复来自亚述帝国时代主要城市尼姆鲁德（Nimrud）一具长着翅膀的狮子雕像，还有两具拉玛苏雕像（lamassu，长着人头的有翅膀公牛）与阿淑尔纳西尔帕二世国王（King Ashurnasirpal II）的王座基底。

许多文物都可追溯到公元前1000年，仰赖「冲突地区文化遗产保护国际联盟」（ALIPH）出资修复。

除了罗浮宫外，美国华府的史密森尼博物馆（Smithsonian Institution）也出力训练博物馆团队，纽约的世界建筑文物保护基金会（World Monuments Fund）则负责修复博物馆建筑。

写满楔形文字的阿淑尔纳西尔帕二世国王王座基底，已经几乎完成修复。部分碎片以弹力绳或小金属圈拼凑在一起。

博物馆员工、苏美文明专家伊布拉欣（Choueib Firas Ibrahim）表示：「王座基底被粉碎为超过850个碎片，我们已经拼凑2/3。」

有些碎片可以借助上面的文句和线条拼回原型，就好比在完成一个巨大拼图。

修复专家雅新（Taha Yassin）说，「我们阅读上面的铭文，藉此一片一片修复」，然而有些碎片「没有平滑的表面和铭文」，肉眼几乎难以区别。

伊拉克部队于2017年重新夺回摩苏尔，1年后展开博物馆紧急修复工作，希望恢复往日荣光。

经历疫情延误后，博物馆长萨阿拉（Zaid Ghazi Saadallah）表示，希望修复工作能在5年内完成。

© 2021 AFP