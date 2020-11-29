曾饰演星际大战黑武士 英演员大卫普罗斯逝世

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（法新社伦敦29日电） 经纪人今天表示，英国演员大卫普罗斯（Dave Prowse）已经辞世，享寿85岁。大卫普罗斯曾饰演星际大战（Star Wars）中戴着黑色面具的反派角色黑武士（Darth Vader）。

经纪人鲍温顿（Thomas Bowington）在脸书（Facebook）写道：「我们很哀恸必须宣布，我们的客户大卫普罗斯昨天上午逝世，享寿85岁。」

鲍温顿告诉英国广播公司（BBC）：「愿原力时时与他同在！」

鲍温顿还说，他的死「对我们和全球数以百万计的影迷来说，真是令人深深揪心的损失」。

大卫普罗斯原本是健美先生，后来转职演员。他拥有近2公尺的高大身材，得以在星际大战正传三部曲（Star Wars Trilogy）担纲令人难忘的反派角色。

不过，身穿黑色铠甲与披风演出的人虽然是大卫普罗斯，但他出身布里斯托（Bristol），有浓重的英格兰西部口音。制作人找来美国演员詹姆斯厄尔琼斯（James Earl Jones），代替大卫普罗斯隔着面具发声。

尽管如此，大卫普罗斯依旧喜爱这个角色，他在2013年告诉法新社，黑武士是「大银幕史上最棒反派」。

星际大战正传三部曲在1970年代末期至1980年代初期推出后，大卫普罗斯曾赴世界各地与铁粉见面。

© 2020 AFP