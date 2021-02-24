替补名单出炉 威廉森等4人首次可打NBA明星赛

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（法新社洛杉矶23日电） 随着NBA明星赛替补名单在今天出炉，威廉森等4人首次得以参加明星赛，入选球员还有11次参赛的保罗，及里拉德、哈登等得分好手。

美国职篮NBA明星赛将于3月7日在亚特兰大举行，即便有球星认为，球季已经因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而过于紧凑，但联盟仍决定举办明星赛，且过往明星赛周的三分球大赛、灌篮大赛等好戏也同样保留。

今天公布的替补名单中，最近3年的得分王哈登（James Harden）加入他布鲁克林篮网队友杜兰特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）的行列，成为明星赛的一员，这是他连续第9次入选。而在例行赛、季后赛屡屡上演飙分秀的波特兰拓荒者后卫里拉德（Damian Lillard），则是生涯第6度获选。

这次名列替补名单的还有凤凰城太阳的资深后卫保罗（Chris Paul），这是他生涯第11度参与这场年度盛事。至于纽奥良鹈鹕的威廉森（Zion Williamson）、波士顿塞尔蒂克的布朗（Jaylen Brown）、芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）、纽约尼克的蓝德尔（Julius Randle）则是首度获选的明星赛「新鲜人」。

其他明星赛的替补球员，还包括洛杉矶湖人8次获选的戴维斯（Anthony Davis）、洛杉矶快艇7次入选的乔治（Paul George）、费城76人3度获选的西蒙斯（Ben Simmons），还有两次入选，犹他爵士的戈贝尔（Rudy Gobert）与队友密契尔（Donovan Mitchell）、奥兰多魔术的佛契维奇（Nikola Vucevic），及塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）。

至于本次明星赛的先发球员，是经球迷票选从东、西两区各选出2名后场球员、3名前场球员，名单稍早已先公布。

东区球队的后场球员，有篮网的厄文（Kyrie Irving）及华盛顿巫师的毕尔（Bradley Beal）成为明星赛先发球员，前场球员则有篮网的杜兰特（Kevin Durant）、密尔瓦基公鹿的安特托昆博（GiannisAntetokounmpo）、76人的恩比德（Joel Embiid）获选。

西区球队的后场球员，有金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、达拉斯独行侠的唐西奇（Luka Doncic）成为明星赛先发球员，前场球员则有湖人的詹姆斯（LeBron James）、丹佛金块的约基奇（Nikola Jokic）、快艇的雷纳德（Kawhi Leonard）入选。

这次的明星赛，杜兰特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）分别是东、西区的「人气王」，因此两人将担任队长，他们接下来将于3月4日透过「选秀」的方式，从获选的球员中挑人组队。

© 2021 AFP