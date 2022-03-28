最后一列车抵芬兰 俄与欧盟各国间铁路全面关闭

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（法新社赫尔辛基27日电） 欧盟国家与俄罗斯间唯一仍在营运的铁路，在一列从俄罗斯圣彼得堡出发的Allegro列车，于今天傍晚7时许抵达芬兰首都赫尔辛基后随之关闭。 芬兰国营铁路（VR）25日宣布，Allegro列车的服务将暂停。该列车的票自俄罗斯入侵乌克兰后就经常售罄，因为俄罗斯人想要抢在西方国家实施制裁前离开，以免制裁生效后走不成。 一名推着载有两只长毛宠物推车的乘客说：「我既然带了我的猫，就没有理由回去了，我已经有我认为最珍贵的东西了。」 一名从他念书的莫斯科、和母亲一起回到葡萄牙过复活节假期的大学生告诉法新社说：「俄罗斯的情势变得更为复杂。」 他将在几周后回到俄罗斯首都莫斯科参加考试。 他说：「我不知道该怎么回到莫斯科，我们会再看看怎么解决这个问题。」 尽管没有官方数据，但据信自俄罗斯入侵乌克兰以来，已有数以千计的俄国人离开他们的国家。 由于欧洲各国针对俄罗斯关闭空域，因此没有班机直达欧洲，那些希望离开俄国的人，必须试着搭乘经土耳其或塞尔维亚的航班，要不然就是要利用公路或铁路。 自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，每天有约700人挤进驶往芬兰的火车上。火车之所以能够继续营运，是因为芬兰当局要求继续开放，让在俄罗斯的芬兰人能在想离开俄国时、可以离开俄罗斯。