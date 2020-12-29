最后一搏 川普吁支持者施压国会拒认证拜登胜选

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（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普促恿支持者于明年1月6日聚集华盛顿进行最后一搏，施压国会不要认证拜登为总统大选的胜利者。

全美各地数以千计的支持者，包括「女性支持美国优先」（Women for America First）、「停止偷票」（StopTheSteal）到极右派「骄傲男孩」（Proud Boys）等组织，预期都将前往华盛顿重申川普没有根据的说法，指称11月3日出现大规模选举舞弊导致他落败。

川普周末两度推文催促支持者参加这次活动，并称这次大选是「我国史上最大骗局」。

他昨天发文说：「1月6日华盛顿特区见。别错过了。」

这项活动引发外界对再次出现暴力的忧虑，12月12 日包括「骄傲男孩」等挺川组织参与抗议活动时，有数人遭刺伤、数十人被逮捕。

川普似乎寄望支持者能施压国会，拒绝州选举人最后的计票并将选举翻盘。

「停止偷票」在网路上宣布：「我们人民须前往美国国会山庄草坪，前进并告诉国会不要认证。」

他们表示：「国会不可以认证这个诈欺的选举人团（Electoral College）。」

民主党的拜登获得306张选举人票，共和党籍的川普仅得到232张。1月6日，副总统彭斯（Mike Pence）将率领国会认证每州交付的选举人票，这代表着各州的普选结果。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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