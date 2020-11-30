「最寂寞大象」告别伤心地 将抵柬埔寨安养天年

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（法新社柬埔寨暹粒30日电） 官员表示，有「世上最寂寞大象」之称的一头老象今天将从巴基斯坦抵达柬埔寨，准备进入保护区安养天年，在那里，还有3头未来可能的伴侣等待着它。

卡万（Kaavan）是一头36岁、体重过重的公象，它的困境被公诸于世后，引发全球哗然，动保团体提出请愿，要求让它从被指责照顾不周、环境不合标准的伊斯兰马巴德动物园迁出。

柬埔寨环境部副部长尼斯（Neth Pheaktra）告诉法新社：「柬埔寨已经准备好欢迎卡万。」

这头大象预计会在下午2时左右抵达度假胜地暹粒（Siem Reap），之后再转往邻近省分乌杜敏契省（Oddar Meanchey），那里将有间野生动物庇护所等它到来。

尼斯表示，那间庇护所也安置3头母象：「我们会把卡万和当地大象养在一起。」

被媒体称为「世上最寂寞大象」的卡万先前是巴基斯坦唯一的亚洲象，但5月间，由于它居住的伊斯兰马巴德动物园环境太差，法官裁定所有动物都必须搬离。

澳洲动物保护组织「四爪」（Four Paws International）的兽医和专家团队数月来都和卡万一起努力，为这趟搬家预做准备。因为它体型庞大，一路上需要的食物超级多，这是一趟相当复杂的旅程。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP