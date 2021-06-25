最新压力测试结果 Fed：美大银行能应付经济衰退

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（法新社华盛顿24日电） 联邦准备理事会（Fed）今天公布最新压力测试结果指出，美国最大金融机构资本充足，能在经济严重衰退时维持放贷。

法新社报导，联准会声明指出，23家银行参与这次年度测试，检测它们在假设性经济危机下，是否能维持资本需求，结果全数过关，依然「远高于基于风险的最低资本要求之上」。

联准会负责银行监管的副主席奎尔兹（Randal Quarles）表示：「过去1年来，联准会在数个不同的严重衰退假设下进行过3次压力测试，全数证明银行体系表现强劲，足以支持经济持续复苏。」

因2019冠状病毒疾病（COVID-19）导致经济剧烈下滑，联准会2020年6月下令，暂停回购股票和限制股利配发，之后在去年12月松绑这些限制，准许金融机构基于之前所得，有限度进行资本分配。

美国银行家协会（American Bankers Association ）在测试结果出炉后指出：「今天的压力测试结果明确显示，国内最大银行具有强劲的资产负债表，能维持高资本度过这次流行病疫情。」

在今年的压力测试中，银行在假设情况下，面临失业率攀升至接近11%、国内生产毛额（GDP）两年下降4 %且资产价格重挫55%等情况，测试中许多假设状况是在公司债和商用不动产市场发生。（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

© 2021 AFP