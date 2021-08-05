最终分析：莫德纳疫苗可维持至少6个月高防护效力

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（法新社华盛顿5日电） 美国制药厂莫德纳今天表示，旗下COVID-19疫苗可维持很强的防护力至少6个月；另外，公司正在测试、专门针对变异株的追加疫苗，也可对Delta病毒产生「强劲」抗体反应。

公司进行最后阶段的第3期临床试验最终分析时发现，莫德纳（Moderna）COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗在施打完第2剂的6个月后，仍展现出93%的防护效力。

另外，公司也对3种不同的COVID-19追加疫苗进行临床实验，发现它们全都能对原本的冠状病毒株和Delta等高关注变异株（variants of concern）产生高浓度抗体。Delta变异株最早是在印度被发现。

执行长班塞尔（Stephane Bancel）发布声明表示：「我们很满意我们的COVID-19疫苗能在6个月内维持93%的持久效力，但我们承认Delta变种病毒构成显着的新威胁，所以我们必须保持警觉。」

声明并指出，莫德纳公司预计本月会向美国食品暨药物管理局（FDA）申请全面批准其COVID-19疫苗。

莫德纳公司也开始研究其他几款针对流感、兹卡病毒（Zika）、呼吸道融合病毒（RSV）等的疫苗，目前也在研发可储存于冰箱温度的COVID-19疫苗。

© 2021 AFP