最贵Nike Air Ship！乔丹菜鸟球季红白战鞋飙出近4200万天价

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这双红白战鞋是乔丹（Michael Jordan）在芝加哥公牛菜鸟球季第5场比赛时所穿，之后耐吉公司（Nike）推出所有乔丹周边商品，都在场内外掀起轰动。

苏富比（Sotheby's）在推特发表声明说：「拍卖会历来最有价值的运动鞋－麦可乔丹1984年在例行赛所穿的Nike Air Ship，刚在我们拉斯维加斯的奢侈品拍卖会以147万2000美元（约新台币4144万元）落槌。」

这项天价轻松打破先前纪录，而前一次纪录是由一双Nike Air Jordan所创下，去年8月在佳士得（Christie's）拍卖会以61万5000美元（约新台币1731万元）价格拍出。

饶舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）穿过的一双Nike Air Yeezy 1今年4月以180万美元（约新台币5067万元）价格落槌，是先前运动鞋纪录的3倍，但这是私人销售。

稀有运动鞋市场正在飙升。运动鞋创下的成交价格近来屡次被打破，10年前被视为小众市场，如今引起了公众和主要收藏家的兴趣。

今天拍出的这双签名球鞋历史比第一代Air Jordan还悠久。现在已成经典运动鞋系列的Air Jordan推出后，迅速从流行篮球装备摇身成为全球热销的街头配件。

Air Jordan系列鞋款鼻祖Air Ship是由摩尔（Peter Moore）所设计。乔丹1984年和1985年都穿上Air Ship鞋款应战，1986年则换上了改良版。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP