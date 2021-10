月光光新慌慌续集开片进帐5040万美元 称霸北美票房

广告 继续浏览后续

(法新社洛杉矶17日电) 万圣节将至,与死亡、血腥有关的影片果然杀出好票房,北美院线联盟(Exhibitor Relations)数据显示,抢下北美第一的是开片进帐5040万美元的「月光光新慌慌:万圣杀」。

「月光光新慌慌:万圣杀」(Halloween Kills)3天的表现,登上COVID-19疫情期间首周末票房最高的恐怖片,超越「噤界II」(A Quiet Place Part II)第一个周末赚进的4750万美元。

此外,「月光光新慌慌:万圣杀」在院线、影音串流服务Peacock同步上映,是迄今双轨播映表现最佳的一部片。

「月光光新慌慌:万圣杀」是2018年「月光光新慌慌」(Halloween)的续集,两片都是经典「月光光心慌慌」系列片,由女星洁美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)饰演主人翁。

票房第2的是上周冠军片、最新庞德系列电影「007:生死交战」(No Time to Die),进帐2430万美元,比上星期逊色许多。

超级英雄片「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage)站上第3名的位置,票房1650万美元。动画片「阿达一族2」(The Addams Family 2)排第4,收入720万美元。

大导演雷利史考特(Ridley Scott)新片「最后的决斗」(The Last Duel)虽有麦特戴蒙(Matt Damon)、亚当崔佛(Adam Driver)和班艾佛列克(Ben Affleck)同台飙戏,上映首周仍仅有平淡的480万美元进帐,排名第5。

而排名第6至第10的影片依序为:「尚气与十环传奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),350万美元;「脱稿玩家」(Free Guy),68万美元;「羊惧」(Lamb),54.3万美元;「糖果人」(Candyman),46万美元;「亲爱的艾文汉森」(Dear Evan Hansen),41万美元。

© 2021 AFP