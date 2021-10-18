月光光新慌慌续集开片进帐5040万美元 称霸北美票房

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（法新社洛杉矶17日电） 万圣节将至，与死亡、血腥有关的影片果然杀出好票房，北美院线联盟（Exhibitor Relations）数据显示，抢下北美第一的是开片进帐5040万美元的「月光光新慌慌：万圣杀」。

「月光光新慌慌：万圣杀」（Halloween Kills）3天的表现，登上COVID-19疫情期间首周末票房最高的恐怖片，超越「噤界II」（A Quiet Place Part II）第一个周末赚进的4750万美元。

此外，「月光光新慌慌：万圣杀」在院线、影音串流服务Peacock同步上映，是迄今双轨播映表现最佳的一部片。

「月光光新慌慌：万圣杀」是2018年「月光光新慌慌」（Halloween）的续集，两片都是经典「月光光心慌慌」系列片，由女星洁美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）饰演主人翁。

票房第2的是上周冠军片、最新庞德系列电影「007：生死交战」（No Time to Die），进帐2430万美元，比上星期逊色许多。

超级英雄片「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage）站上第3名的位置，票房1650万美元。动画片「阿达一族2」（The Addams Family 2）排第4，收入720万美元。

大导演雷利史考特（Ridley Scott）新片「最后的决斗」（The Last Duel）虽有麦特戴蒙（Matt Damon）、亚当崔佛（Adam Driver）和班艾佛列克（Ben Affleck）同台飙戏，上映首周仍仅有平淡的480万美元进帐，排名第5。

而排名第6至第10的影片依序为：「尚气与十环传奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），350万美元；「脱稿玩家」（Free Guy），68万美元；「羊惧」（Lamb），54.3万美元；「糖果人」（Candyman），46万美元；「亲爱的艾文汉森」（Dear Evan Hansen），41万美元。

© 2021 AFP