有同志接吻画面 巴斯光年遭阿联禁止上映

（法新社杜拜13日电） 阿拉伯联合大公国今天宣布禁止美国迪士尼（Disney）动画电影「巴斯光年」（Lightyear）在该国电影院上映。这部原订16日在阿联上映的电影中，有女同志接吻的画面。

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阿拉伯联合大公国媒体监管局（Media Regulatory Office）今天在推特发文表示，巴斯光年被禁的原因是「违反该国媒体内容标准」，并上传一张电影主要角色巴斯光年（Buzz Lightyear）上面有红色圆圈中间一条斜线的禁止标志。

媒体监管局并未具体说明违规内容为何。根据报导，巴斯光年片中同性接吻画面被剪辑掉后，在迪士尼旗下皮克斯（Pixar）动画工作室工作人员申诉后恢复。

巴斯光年原订6月16日在阿拉伯联合大公国上映。但媒体监管局宣布，巴斯光年因违反该国内容标准，而未取得公开播映执照。

和其他中东国家一样，同性关系在阿拉伯联合大公国也是不合法的。

就在巴斯光年被禁演前6个月，阿拉伯联合大公国才宣布将停止电影发行审查，并宣布21岁以上可以观赏的成人电影分级。

阿拉伯联合大公国被认为是波斯湾国家中较自由的国家之一，在波湾地区，有成人内容的电影通常会经过剪辑或移除处理。

邻国沙乌地阿拉伯的电影审查单位婉拒评论是否允许巴斯光年上映。

© 2022 AFP