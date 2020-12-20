有疫苗哪能没有针筒 德工厂赶工因应全球需求

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（法新社德国巴特阿罗森20日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）之战不仅造就出创纪录的疫苗研发速度，施打疫苗所需的注射筒（针筒）需求量也飙升数十亿支。

德国一间工厂已经忙着生产一支支塑胶注射筒，也有信心能应付全球所需。

德国最大针筒制造商Almo有信心，即便面临庞大挑战，也不会发生注射筒短缺的情况。

Almo一天24小时、一周7天不停组装一次性注射筒，以提供给德国和全球140多国使用。

他们每13秒就能组装64支含活塞的注射筒；每年生产出超过20亿支大小不一的空针。

而注射针（针头）则是由Almo母公司、德国医疗和制药设备品牌柏朗公司（B. Braun）的马来西亚子公司制作。

公司打算投入3000万欧元另开组装线，以因应疫情推升的疫苗施打需求。

他们已取得来自德国生技公司BioNTech和德国CureVac药厂的首批订单。BioNTech与美国辉瑞大药厂（Pfizer）合作研发的疫苗已经开始在部分国家施打；而CureVac的候选疫苗则已进入最终试验阶段。

柏朗告诉法新社：「我们明年可以生产2.7亿支1mL 注射筒；若有必要，2022年起可生产额外2亿支。」

© 2020 AFP