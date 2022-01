(法新社喀布尔5日电) 去年重新掌权的阿富汗激进组织塔利班(Taliban)坚称人像违反伊斯兰教律法,下令阿国西部服饰店商家除去假人模特儿的头部。

一段假人模特儿头部被一一锯下的影片,近来在社群网站上疯传。

塔利班去年8月重新掌权后,从严诠释伊斯兰律法,而大幅限缩了人民的自由,尤其是女性的自由。

赫拉特市的劝善惩恶部(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)主管官员拉曼(Aziz Rahman)告诉法新社:「我们已下令商家砍下人形模特儿的头部,因为模特儿假人违反伊斯兰教律法。

部分服饰店刚开始以塑胶袋或头巾盖住模特儿假人的头,拉曼说:「倘若他们只是盖住头部或把整个模特儿假人藏起来,阿拉的天使不会进入他们的店里,赐福他们。」

到目前为止,塔利班尚未针对模特儿假人或雕像发布国家政策。

塔利班当权后严格诠释伊斯兰教律法,禁止描绘人物形象。

