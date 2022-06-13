有限控枪立法 美20名跨党参议员达协议

（法新社华盛顿12日电） 在德州与纽约州先后发生死伤惨重枪击案后，美国参议院两党协商议员今天宣布就一套面向较窄的枪枝管制达成协议，但参院版内容远不如众院版及美国总统拜登所吁的大规模改革。

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5月先后发生纽约州水牛城（Buffalo）超市10死枪击、德州1所小学学童19死与教师2死的大规模枪击，迫使美国政坛必须有所行动以应对庞大控枪声浪。

过去就不断阻挠严格控枪立法的共和党议员坚持不愿大幅修改枪械规范，往往将枪击案根源归咎心理问题。

这次由10名共和党与10名民主党联邦参议员提出的参院版枪枝管制，内容包括加强背景调查，让执法机关能有时间查核青少年及所有21岁以下有购枪潜力者的心理健康记录，另外家暴者禁止拥枪，也首度扩大将情侣关系也适用。法案并要求将家暴定罪和限制令加入全国背景查核资料库。

参院版还将为各州提供资金制订所谓示警法律，允许各州有关单位得以暂时没收被认为是危险者的枪械，此外也资助用于心理健康资源的经费，加强学校的安全和心理健康服务。

参院版控枪措施有10名共和党参议员相挺，得以有望在参院表决时取得法案通过所需的60票；参议院100席里目前民主、共和两党各半。

20名跨党派参议员在一份声明里说：「今日，我们宣布达成一项符合常理的两党共同提案，旨在保护美国儿童、保障学校安全并减少全国性枪枝暴力威胁。」

参院版控枪立法至少代表两党开始缩短双方在如何解决枪械暴力上的巨大鸿沟，已是显着进展。多年来在共和党挺枪派的阻挠下，美国国会一系列控枪立法均告失败。

美国国内另一强力反对严格控枪者则是全国步枪协会（NRA）；尽管屡传丑闻且被纽约州检察长兴讼，仍具有强大影响力。

全国步枪协会昨天于参院版出炉前已先推文道：「主流媒体、左派政客、恨枪社运人士正在霸凌NRA成员与枪枝拥有者，只因他们想逼我们放弃，我们绝不屈服。」

由于控枪所涉政治利益存在极深的党派分歧，这份参院版尚未最终定案，且仍与美国总统拜登、控枪人士和大多数民主党人所倡的大规模改革相去甚远，范围远不如上周众议院版的控枪法案；众院版包含禁止向21岁以下者出售半自动武器、禁止贩卖大容量弹匣并订颁全国一致的示警法律等。

但8日以223票赞成、204票反对所通过的众议院版控枪法案，正反票数的政党壁垒鲜明，外界认为这份由民主党主导较严格的控枪立法，到参院要获得至少10名共和党人倒戈相挺的机会渺茫。

© 2022 AFP