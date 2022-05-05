期中选举民主党恐失国会 拜登抨击川普支持者极端

（法新社华盛顿4日电） 美国总统拜登找到他在11月国会期中选举的主轴思想，选民若不跟他站在同一方，就是跟前总统川普的「让美国再度伟大」群众站在一起，拜登说他们是美国史上最极端的政治团体。

广告 继续浏览后续

79岁的拜登（Joe Biden）在2020年总统选举胜选入主白宫，他承诺将挥别让人透不过气、令许多人感到恐惧的川普（Donald Trump）时代。

即使川普一直对他2020年大选失利发怒且指控选举舞弊，拜登和他的幕僚却不予理睬，甚至长期拒绝提到他的名字，他们称呼川普为「以前那个家伙」。

但时序即将来到11月的期中选举，民主党恐面临失去国会掌控权，甚至会使拜登在2024年选举无法连任，这让拜登改变了态度。

为何拜登转变态度？因为无论他多么让部分美国人感到失望，例如阿富汗的混乱撤军，或是美国通货膨胀创下40年来新高，以及任何其他施政缺失，拜登都希望大家记得川普仍蓄势待发。

拜登上个月造访华盛顿州时表示：「不要把我跟全能上帝做比较，把我跟其他人选做比较。」

拜登今天加倍火力，猛批川普的「让美国再度伟大」（Make America Great Again）运动。

拜登说「这些让美国再度伟大的群众，确实是美国历史上、近代美国史上所存在的最极端政治团体」。

对于许多美国人来说，拜登所谓的「极端」，包括迫在眉睫的堕胎权利倒退，正是民众在2016年总统大选选出川普所带来的结果。

拜登执政期间美国经济强健，并在因应俄罗斯侵略乌克兰一事恢复美国的全球领导地位。

然而，高通膨问题痛击每一位美国选民，非法移民和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗等议题也正激怒右派。

若共和党在11月期中选举赢得联邦众议院或参议院的多数席次，或甚至拿下两院多数席次，民调数据显示完全有这个可能，拜登往后恐面临共和党长达两年的恼人阻挠。

© 2022 AFP