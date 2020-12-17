木村花疑因网路霸凌轻生 日本男子遭调查

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（法新社东京17日电） 日本实境秀明星、女子摔角选手木村花5月轻生离世，得年22岁，疑与网路霸凌有关。日本警方今天将一名曾在推特发文谩骂她的男子函送法办。

日本读卖新闻、朝日新闻等媒体报导，木村去年10 月起参与人气恋爱实境节目「双层公寓」演出，Netflix今年3月31日播出的集数中，木村与其他演出者发生冲突，木村因此在网路上受到中伤、诽谤。富士电视台5月19日重播同一集，4天后的5月23日木村轻生。

警视厅表示，一名住在大阪府20多岁的男性，5月中旬在木村的推特上多次发送「个性恶劣，你还有活着的价值吗」、「什么时候要去死？」等内容，木村的家属认为涉及公然侮辱而报警。

这名男子在警方调查时，承认自己有发这些推文，理由是「无法原谅木村在节目中的态度，要代替对方复仇」，警视厅依涉嫌侮辱等罪将他函送法办。

男子在6月下旬曾透过电子邮件向木村的家属道歉，表示他做了诽谤与中伤木村的行为，他会反省，一生背负着这项罪名、负起责任。

警视厅说，节目第一次播出后约2个月内，木村的推特上有约1200则推文，其中有超过300则是诽谤、中伤的内容。在木村轻生后许多谩骂的推特帐号已删除，不过警方透过复原档案与截图等方式，找出背后的发文者，将继续进行搜查。1091217

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© 2020 AFP