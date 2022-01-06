未打疫苗厄文本季首度出赛 拿22分率篮网逆转溜马

（法新社印第安纳波利斯5日电） 拒打COVID-19疫苗，本季至今才首度出赛的厄文，此役攻下22分，率布鲁克林篮网扭转落后19分劣势，以129比121逆转击败印第安纳溜马。

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美国COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情严峻，厄文（Kyrie Irving）所属美国职篮NBA布鲁克林篮网所在地纽约，强制要进到球馆的人都必须接种过疫苗，但厄文却坚持不打，让他无法在主场出赛。

篮网也因此做出决定，不让他成为只能打客场比赛的「打工仔」，因此完全禁止他参与球队的训练、比赛等活动，直到队上太多人触发NBA的健康暨安全协议而无法出赛，人手严重短缺之下，才决定让厄文归队，并在今天客场对上溜马的比赛上场。

厄文今天先发出赛，打了32分钟，三分球两次出手全部落空，但整场比赛17投9中，拿下22分，还送出4次助攻、抓下3个篮板，并有3抄截、1阻攻的成绩。

这场比赛的首节，溜马在史蒂芬生（Lance Stephenson）从板凳杀出独得20分的带领下，以37比32领先，次节他们再打出36比28攻势，在上半场以73比60领先篮网达两位数。

下半场开打后，篮网第3节在杜兰特（Kevin Durant）独得11分的带领下，打出单节34比28攻势，在前3节打完后，以94比101将落后缩小到剩下个位数的7分。

第4节在厄文单节攻下10分，杜兰特也获8分的联手带领下，篮网逆转情势，最终8分之差赢球，终止本季最长的3连败，输球的溜马则是苦吞6连败。

篮网的杜兰特今天轰下全场最高39分，厄文、哈登（James Harden）分别攻下22分、18分，板凳出发的老将阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）贡献13分，克莱克斯顿（Nic Claxton）、替补的班布里（DeAndre' Bembry）都获得12分。

溜马的沙波尼斯（Domantas Sabonis）有32分、12篮板、10助攻的「大三元」成绩，替补的史蒂芬生攻下30分，赛克斯（Keifer Sykes）、特纳（Myles Turner）分获18分、14分，华盛顿（Duane Washington Jr.）则有10分进帐。

© 2022 AFP