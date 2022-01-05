未打疫苗获准参加澳网 乔科维奇豁免原因可能有这些

（法新社墨尔本5日电） 塞尔维亚网球天王「乔帅」乔科维奇（Novak Djokovic）在未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的情况下取得医疗豁免，得以参加澳洲网球公开赛寻求卫冕，引发公愤。

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为了弄清楚乔科维奇是如何取得豁免，法新社检视了申请医疗豁免的相关规则。

● 谁能取得豁免？

根据澳网主席提列（Craig Tiley）说法，乔科维奇是「少数」获得疫苗豁免资格得以进入澳洲的选手和后勤人员之一。

但抱持疫苗怀疑论的乔科维奇，取得豁免的医疗因素尚未对外披露。

提列今天对澳洲第9电视台（Channel Nine）指出，在乔科维奇这起案例中，「我们是基于个人医疗资讯决定豁免与否，而我们并未收到这个资讯，这些理由应由申请人选择是否对外揭露」。

● 豁免机制如何运作？

提列表示，一共有26名网球选手和后勤人员申请豁免资格。

根据澳网，申请人的审查过程非常严格，涉及两个独立医疗专家小组，其中一个是维多利亚州卫生部任命的独立医疗豁免审查小组，选手身分会对医疗小组隐藏。

由医生组成的小组决定这些申请是否遵守澳洲免疫技术谘询小组（Australian Technical Advisory Group on Immunisation, ATAGI）的豁免指引，若申请符合资格，将由政府指派的第2个医疗专家小组检视。

● 哪些疾病可以豁免？

以下为澳洲免疫技术谘询小组列出获准暂时豁免于澳洲疫苗接种要求的主要因素：

1. PCR采检证明你已罹患过COVID-19，这让你得以在染疫后推迟6个月再接种疫苗。

2. 「重大医疗情况」，例如重大手术或因重症住院。

3. 前一次接种COVID-19疫苗时出现「严重不良事件」，例如危及生命或必须住院的反应，又没有可接受的替代疫苗。

4. 在接种过程中可能因为精神疾病等其他因素，危及自身或他人。

5. 施打辉瑞（Pfizer）或莫德纳（Moderna）这类疫苗后，过去3个月内发生心肌心包膜炎的证明。

● 外界反应为何？

提列表示，他能理解人们对于乔科维奇取得豁免一事的消息「相当不快」，但坚称乔科维奇并没有获得特别待遇。

提列说，符合指引的任何人都能获准进入澳洲，包括透过近期染疫证明者。

他补充表示：「所以并没有什么特别待遇，并没有准予乔科维奇特别机会。」

提列主张，事实上，网球选手所受到的规定比其他人还要严格。

他说：「对网球选手来说，这个过程远远超越任何一位前来澳洲的人士会遭遇的经历。」

「我们有额外的小组，由专家组成的小组，他们透过盲审评估任何一件申请案，若案件适当，则批准豁免。」

权威医师、前澳洲医学会副会长帕尼斯（Stephen Parnis）表示，乔科维奇取得医疗豁免一事，对试图阻止疫情扩散的人传达令人震惊的讯息。

帕尼斯推文写道：「我不在乎他是名多优秀的网球选手，如果他拒绝接种疫苗，就不应该获准入境。」

他表示，若豁免消息属实，对数百万寻求降低澳洲疫情对自身和他人风险的人来说，会是一项令人震惊的消息。

© 2022 AFP