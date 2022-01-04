未打疫苗 法国双胞胎兄弟电视名人接连染疫病逝

（法新社巴黎4日电） 未打疫苗的法国双胞胎电视名人鲍格达诺夫兄弟（Bogdanoff brothers）一周内相继感染COVID-19病逝，享寿72岁。两人在1980年代以科学节目走红，其后则因特殊整形外貌闻名。

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伊戈尔・鲍格达诺夫（Igor Bogdanoff）的律师德拉马兹（Edouard de Lamaze）和经纪人3日晚间证实，伊戈尔已逝世。6天前律师才证实，他的兄弟葛里奇卡（Grichka）在法国首都巴黎一家医院辞世。

两兄弟的友人、法国前教育部长费瑞（Luc Ferry）上周接受「巴黎人日报」（Le Parisien）访问时表示，两人皆未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

俄罗斯裔的鲍格达诺夫兄弟在法国一眼就让人认出，两人也是八卦杂志常客。他们在1980年代主持法国电视一台（TF1）火红科学节目「X时光」（Temps X），其后以业余艺人和经常掀起争议的科学作者身分延续事业。

鲍格达诺夫兄弟在事业较晚期，因外貌、名流生活方式和尝试重新推出「X时光」节目衍生出法律问题，成为大众持续关注对象。

两人的外貌改变，反映在极高的颧骨、肥厚的双唇和明显的下巴。他们否认整形，仅承认曾接受「实验」而有这样的结果。两人在2010年曾说：「我们很骄傲拥有像外星人的面孔。」（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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