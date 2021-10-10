未登记参选支持者大失所望 杜特蒂长女萨拉爆染疫

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（法新社马尼拉10日电） 杜特蒂长女萨拉未在8日截止期限前登记角逐总统大选，决定寻求连任纳卯市长，跌破外界眼镜，她昨天向支持者致谢后，办公室发布声明指出，萨拉确诊COVID-19，正在隔离中。

法新社今天报导，曾在电视台摄影机前殴打治安官的萨拉（Sara Duterte-Carpio），以好斗凌厉作风闻名，支持者虽对她未登记参选总统感到失望，依旧张贴「选吧，萨拉，选吧」海报，举行集会并发布数以千计则讯息，希望这位43岁的纳卯（Davao）市长改变心意。

根据菲国选举法规，参选人可在11月15日之前撤销登记，之后再申请参选另一职位，或是申请作为替代人选；在此规定之下，出人意表的状况很多，杜特蒂（Rodrigo Duterte）2015年正是在最后一分钟参选。

萨拉昨天在脸书（Facebook）一则含义隐晦的贴文中，感谢她的支持者出现在首都马尼拉的参选登记处；数小时后，她的办公室表示，萨拉感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）且出现轻微症状，正在隔离中。

杜特蒂先前表示将退出政坛，虽尚未点名继任者，但曾暗示萨拉将与子弟兵克里斯多福．吴（Christopher Bong Go）联手参选下任正副总统，而萨拉却未在期限内登记参选。

脾气暴躁、热爱重机的萨拉，在民调机构「亚洲脉动」（Pulse Asia）针对总统可能人选最新调查中，仍一马当先。

支持度排在她之后的菲律宾前总统马可仕（Ferdinand Marcos）独子小马可仕（Bongbong Marcos）、马尼拉市长杜马戈索（Francisco Domagoso）和退役拳王巴乔（Manny Pacquiao），皆已宣布将参选下届总统。

萨拉是否会角逐总统宝座，要到11月中旬才能确定，但部分分析师认为，萨拉在民调的高支持度，恐怕难以转化成胜选，因为她缺乏父亲的魅力和幽默，而在菲律宾，选民重视候选人个性，更甚政策。

© 2021 AFP