未诊断出爱滋病例 东欧和中亚攀升

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（法新社斯德哥尔摩26日电） 感染爱滋病毒（HIV）未被诊断出的病例攀升，尤其是东欧、俄罗斯和中亚，欧洲疾病预防管制中心和世界卫生组织呼吁，改善HIV筛检策略，及早发现并及时治疗。

及早发现HIV可以减少对患者造成的影响，并避免病毒进一步扩散。

欧洲疾病预防管制中心（ECDC）和世界卫生组织（WHO）欧洲区办事处的报告显示，在2019年，世卫的欧洲区有超过13.6万起确诊病例，当中80%位于东欧。世卫欧洲区涵盖53国，包括俄罗斯与中亚各国。

然而，这份报告没有包含安道尔、比利时、摩纳哥、北马其顿、土库曼和乌兹别克等成员国的资料。

欧洲疾病预防管制中心和世卫表示，欧洲约一半HIV病例是在感染晚期才被诊断出来，「此时免疫系统早已开始瓦解」，并称「这是此区域的筛检策略未有效及早诊断出HIV的迹象」。

这份报告指出，晚期才诊断出感染，使得「健康不佳、死亡和HIV继续传播」的风险增加，并呼吁推出新策略来改善筛检。

欧洲疾病预防管制中心主任艾孟（Andrea Ammon）在声明中表示：「尽管目前大家关注的是2019冠状病毒疾病（COVID-19），但我们绝对不可以忽视像是HIV等其他公共卫生议题。及早诊断HIV是当务之急。」

© 2020 AFP