未随美股涨势起舞 亚股走势不一

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（法新社香港21日电） 亚洲股市今天盘势震荡，市场难以延续前一天华尔街股市在美国申请失业救济人数续降带动下的涨势，投资人心理持续受到通膨疑虑和经济复苏利多等因素所左右。

亚股本周以分歧的走势划下句点，尽管美国初次申请失业救济人数连续3周下滑，来到疫情时期新低，强化市场对经济复苏很有可能实现的预期心理。

华尔街三大指数全面上扬，投资人暂时不去考虑，重启经济和疫苗接种带来的商业活动增加，将使物价飙涨，从而迫使联邦准备理事会（Fed）收紧目前超宽松的货币政策。

随着经济好转，市场似乎已准备好接受部分联准会官员热衷讨论紧缩货币政策的可能性，并将这视为经济前景亮丽的迹象。

E*Trade Financiall分析师罗文加特（Mike Loewengart）表示：「通膨虽然是重头戏，但不要忘了，联准会有两大法定任务，另一个是处理就业问题。」

「申请失业救济人数虽再度显示我们迈上正确方向，但我们距离疫情爆发前的水准还有一段距离。」

日股日经指数收涨0.78%，来到28317.83点。港股恒生指数收涨0.10％，来到28420.37点。上海综合股价指数收跌0.58%，来到3486.56点。

至于亚洲其他股市，首尔股市收跌，新加坡股市收涨，澳洲和纽西兰股市收高。

© 2021 AFP