末日钟倒数100秒 科学家警告：2022年不比两年前安全

（法新社华盛顿20日电） 代表顶尖科学家和安全专家对人类生存危险判断的末日钟，今年维持在距离午夜100秒的极危险位置，包括COVID-19疫苗进展被日益增加不实资讯及其他威胁抵消等。

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原子科学家公报（Bulletin of the Atomic Scientists）执行长布朗生（Rachel Bronson）今天宣布，今年的世界没有比两年前更加安全，当时末日钟（Doomsday Clock）往前拨快到距离午夜剩100秒位置。

她在设立末日钟的75周年纪念会上告诉记者：「如果人类要避免一场生存灾难，一场比以往见过都还严重的灾难，国家领导人必须在打击不实讯息、关注科学和合作方面做得更好。」

该组织在完整声明稿中表示，目前末日钟指针尚未移至更接近午夜，并不意味威胁已经稳定下来。

布朗生说：「相反地，末日钟距离文明毁灭的世界末日仍然最接近，因为世界仍处于极其危险时刻。」

原子科学家公报在1945年由参与研发核武的「曼哈顿计画」（Manhattan Project）科学家，像是爱因斯坦（Albert Einstein）、欧本海默（J Robert Oppenheimer）等人所创设。

随后他们于1947年推出末日钟，象徵全球对灾难的脆弱性。

时钟的时间由该组织委员会决定，并获包括11位诺贝尔奖得主在内的赞助委员会提供建言。

原子科学家公报在声明中指出，2021年初出现充满希望发展，包括美国和俄罗斯重新签署「新战略武器裁减条约」（New START）。

但国际紧张局势持续益趋严峻，包括最近的乌克兰危机，以及美国、俄罗斯和中国持续发展极音速武器等。

原子科学家公报表示，「正如2021年1月6日美国国会大厦暴动证明那样」，没有任何国家能豁免对民主构成的各种威胁。

参与此事件遭起诉的人当中，超过10%是现役或退役军人，突显了军队中的极端主义。 虽然全世界科学界正聚焦关注COVID-19（2019冠状病毒疾病），但各国政府必须为因应其他生物威胁做好准备，包括从武器计画到抗生素抗药性增加等，该组织认为未来10年内，抗生素抗药性可能会引发新的全球大流行。

© 2022 AFP