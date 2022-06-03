末节犀利三分球轰垮勇士 塞尔蒂克总冠军赛首战夺胜

（法新社旧金山2日电） 塞尔蒂克今天在NBA总冠军赛首战打完3节落后12分，末节靠着犀利的三分球攻势，最终以120比108逆转击败勇士。

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美国职篮NBA总冠军赛，西区冠军金州勇士今天在主场进行的7战4胜制系列赛首战，迎战东区冠军塞尔蒂克。

这场比赛开打后，勇士头号球星柯瑞（Stephen Curry）就火力全开，首节包括三分球8投6中在内，9次出手命中7球，单节轰下21分，塞尔蒂克虽靠塔特姆（Jayson Tatum）一次切入上篮外加罚球得手的「3分打」，将落后缩小到1分差距，但勇士在第1节打完后，仍32比28领先。

柯瑞首节砍进6个三分球，除帮助勇士取得领先，也创下总冠军赛单节最多三分球的纪录。

次节的比赛，塞尔蒂克再把防守强度拉高，彻底锁死柯瑞，让他在第2节完全没有分数进帐，并在布朗（Jaylen Brown）一次跳投得手后，以一波10比0攻势首次将比数扳平，之后也在他一次两罚俱中后超前，并在上半场结束时，反以56比54领先勇士。

下半场的比赛，勇士打出5比0开局，很快要回领先，并在魏金斯（Andrew Wiggins）的进球后，领先达两位数，在他单节攻下12分的带领下，勇士3节打完，以92比80领先塞尔蒂克12分。

决胜节的比赛，塞尔蒂克先靠怀特（Derrick White）连进两记三分球扳平比数，接着老将霍福德（Al Horford）也接连取分逆转战局。靠着霍福德、布朗单节分获11分、10分的联手带领下，塞尔蒂克打出单节40比16的猛烈攻势，最终12分之多获胜。

塞尔蒂克末节三分弹12投9中，命中率惊人，是最终得以逆转的一大关键。

霍福德此役攻下塞尔蒂克全队最高26分，布朗贡献24分，板凳出发的怀特三分球8投5中拿下21分，史玛特（Marcus Smart）获18分，塔特姆拿下12分，并送出13次助攻。

勇士的柯瑞今天轰下全场最高34分，魏金斯贡献20分，汤普森（Klay Thompson）、替补的波特（Otto Porter Jr.）分别获得15分、12分，只拿4分的葛林（Draymond Green）抓下11个篮板。

包含本季在内，勇士近8个球季有6季闯进总冠军赛，且已经3次拿下总冠军，队史6次夺冠的他们，堪称是近年NBA强权的代表球队。塞尔蒂克则是在过去17次夺冠，与洛杉矶湖人并列第1，曾建立绿衫军王朝的他们，2008年击败死对头湖人，是他们最近一次拿下总冠军。

塞尔蒂克今天赢球，在总冠军赛以1比0领先，两队5日（台湾时间6日）将继续在勇士主场进行系列赛第2战。

© 2022 AFP