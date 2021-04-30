朱利安尼住处遭FBI突袭 称证据将证明他的清白

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（法新社纽约29日电） 美国前总统川普的前私人律师朱利安尼今天批评政府的调查，称美国联邦调查局（FBI）为了调查他在乌克兰的商业往来，突袭他住处所搜集的证据，将证明他和川普是「清白的」。

前纽约市市长朱利安尼（Rudy Giuliani）告诉福斯新闻（Fox News）主持人卡尔森（Tucker Carlson），昨天在他曼哈顿的住处和另一个办公室没收的电子装置，将显示他2019年协助川普在乌克兰挖掘不利现任总统拜登的资讯时，并未违反联邦法律。

朱利安尼针对与乌克兰的往来表示，证据呈现的就是无罪，可以证明川普和他都是清白的。

美国众议院2019年底曾就川普涉及施压乌克兰打击政敌拜登、被控滥权与妨害国会发动弹劾，但两项指控最后都在参议院被打回票。

朱利安尼进一步指控司法部提供「非法搜索令」，并称司法部透过云端取得律师及委托人特权所保护的资讯「监视」他，「公然侵犯宪法赋予我的权利」。

他说，这是独裁政权才会用的手段。川普今天稍早也抱怨说这次的突袭「不公平」。

川普在他动荡执政期间，经常指控美国政府机关有政治倾向，但也利用他办公室的力量，试图让这些单位顺从他。

川普告诉福斯财经新闻（Fox Business）说：「朱利安尼是很棒的爱国者，他只是热爱这个国家，结果公寓却遭到搜查…这非常、非常不公平。」

朱利安尼的儿子安德鲁（Andrew Giuliani）猛批这次突袭，并指控司法部会这么做，是基于政治考量。

但拜登为调查的完整性辩护，他告诉美国国家广播公司（NBC），在搜索行动之前，他并未得到通报。

他说：「我曾经承诺，不会以任何方式干涉、命令或企图阻止司法部的任何调查…此事发生时，我不知情。」

© 2021 AFP