朱利安尼就选举提虚假陈述 遭法院暂停法律执照

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（法新社纽约24日电） 美国纽约法院今天裁定，曾任前总统川普私人律师的朱利安尼（Rudy Giuliani）声称川普去年在总统大选落败是因为选举舞弊，因此暂停朱利安尼在纽约州的法律执照。

法新社报导，纽约法院裁定，在共和党籍的川普企图推翻选举结果的过程中，朱利安尼做出「明显虚假和误导性的陈述」。

77岁的朱利安尼帮助川普阵营在数州提出多起诉讼，指控民主党操控这次大选。

纽约上诉法院在33页的裁定书中指出：「这些虚假陈述是为了不当支持被告所述，即2020年美国总统大选的胜选结果，是在广泛选举舞弊下，从他的委托人手中被窃走。」

法院还指出，朱利安尼的行为「对公共利益构成直接威胁，据此暂停执业」。

此案原由是数十名知名律师向法院要求暂停朱利安尼的执照，他们表示，此举是为了捍卫美国民主。

朱利安尼仍可上诉，但裁定指出，诉讼结束时，他可能面临「实质的永久性制裁」。

川普今天发布声明，称朱利安尼是「伟大的美国爱国者」，他的执照被暂停「只不过是场猎巫行动」。

朱利安尼曾任纽约市长8年，他在2001年9月11日盖达组织（Al-Qaeda）对美国发起恐怖攻击后，因处理得当而获得全国赞誉。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP