李克强示警中国疫情重创经济 亚股跌多涨少

（法新社香港26日电） 亚股今天跌多涨少，因为中国国务院总理李克强警告说，中国这个世界第2大经济体现在在某些方面甚至比COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情初期更糟。

广告 继续浏览后续

李克强的言论从一开始就打击了信心，并压过美股的强劲涨幅。美国联邦准备理事会（Fed）会议纪录显示，鹰派立场有所减弱，带动美股走高。

投资人在消化警告后，立即又信心受挫，因为中国坚持动态清零的防疫政策，以根除快速传播的Omicron变异株。

在关键供应链陷入停顿之际，封锁和其他严格的防疫措施造成的经济痛苦，不仅重创中国的经济成长，也对全球造成严重打击。

近几周的数据显示，由于缺乏具体行动，北京方面促进经济成长的一系列承诺基本上没有兑现。分析师表示，投资人唯一希望看到的是松绑防疫政策。

李克强昨天紧急召开会议，召集地方政府、国企和金融公司的代表。他表示：「一些经济指标明显走低，困难在某些方面和一定程度上比2020年疫情严重冲击时还大。」他也呼吁官员努力让失业率下降。

香港、东京、雪梨、首尔、台北和威灵顿股市均收跌；上海、新加坡、曼谷和马尼拉股市小幅收涨。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2022 AFP