李奥纳多参演Netflix「千万别抬头」 探讨气候危机

（法新社洛杉矶19日电） 美国影星李奥纳多狄卡皮欧表示，他参演Netflix黑色喜剧「千万别抬头」，描述一颗彗星即将撞击并摧毁地球，因为那是当前气候危机的紧急类比。

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「千万别抬头」（Don't Look Up）阵容众星云集，李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）和珍妮佛劳伦斯（Jennifer Lawrence）饰演天文学家，在片中他们警告世人灾难即将来临，饰演美国总统的梅莉史翠普（Meryl Streep）则对彗星来袭消息漠不关心。

李奥纳多狄卡皮欧不久前才在苏格兰格拉斯哥参加联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26），他表示，导演兼编剧亚当麦凯（Adam McKay）的剧本解决了「几乎不可能」解决的问题，他制作的这部悬疑电影描述「演变超过一个世纪」的危机。

李奥纳多狄卡皮欧18日在洛杉矶一场映前见面会表示：「我们作为一个物种、一个社会、一个文化，如何在政治上应对即将来临的世界末日？」

他说：「他（亚当麦凯）破解了这个问题，可以这么说，在两个小时内集结所有疯狂的事件，看身为人类的我们如何因应这场危机。」

美国流行乐小天后亚莉安娜（Ariana Grande）、凯特布兰琪（Cate Blanchett）、马克劳伦斯（Mark Rylance）和乔纳希尔（Jonah Hill）也有参与演出，12月10日于北美部分戏院限定上映，12月24日再上线Netflix。

李奥纳多狄卡皮欧表示，他希望这部电影能够「开始创造不同的对话，让更多人进行讨论，推动私人部门和强权产生巨大改变」。

但他也坦承，对于人类解决气候危机的能力「不是相当」乐观。

他警告：「尤其从格拉斯哥回来后，看到这些承诺可能会因为下任反覆无常的政府而改变。」

© 2021 AFP