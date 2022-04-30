李奥纳多鼓励巴西年轻人投票 波索纳洛反讽回应

（法新社巴西利亚30日电） 关注环境议题的美国影星李奥纳多狄卡皮欧呼吁巴西年轻人登记参与10月总统大选投票，暗示他们应阻止极右翼现任总统波索纳洛连任，波索纳洛今天以反讽语气回击。

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李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）28日推文说：「巴西有亚马逊雨林和其他对气候变迁攸关重大的生态系统，所以当地的情况对我们大家都有重要性，年轻人参与投票是促进地球转为健康的关键。」他还附上一个说明如何登记投票的连结。

遭到环保团体普遍批评的波索纳洛（Jair Bolsonaro），今天讽刺地回应李奥纳多狄卡皮欧。

波索纳洛以英语推文说：「多谢李奥力挺！要每个巴西人在即将举行的选举中投票真的很重要。我国人民将决定是要保有我们对亚马逊地区的主权，还是要让效力外国特殊利益的骗子统治。」

法新社报导，自波索纳洛2019年上任以来，李奥纳多狄卡皮欧就不只一次公开批评他，尤其是因为他处理亚马逊雨林火灾的方式。

李奥纳多狄卡皮欧也曾响应各种非政府组织发起的倡议，主张所有在巴西的投资都应取决于政府是否坚定承诺保育亚马逊林区。波索纳洛则反对这类他所谓侵害巴西主权的要求。

根据官方数据，波索纳洛掌权后，巴西境内亚马逊雨林的年均采伐面积就比过去10年大增75%以上。

波索纳洛政府也被控删减环境监管机关的预算，以及放任森林采伐猖獗，包括金矿矿工、农人和木材走私分子非法焚林。

© 2022 AFP