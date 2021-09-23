李奥纳多：改变食物体系 对抗气候危机最佳利器之一

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（法新社纽约22日电） 好莱坞男星李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）今天宣布投资2间专门研发人造肉的企业，他表示，对抗气候危机最有效的方式之一，就是扭转人们的食物体系。

李奥纳多已买下以色列Aleph Farms和荷兰Mosa Meat两间公司为数不明的股份。

李奥纳多在新闻稿中说：「对抗气候危机最有效的方式之一就是扭转我们的食物体系。Mosa Meat和Aleph Farms为满足世界对牛肉需求提供新方法，同时解决当前牛肉生产业部分最紧迫的问题。」

靠电影「铁达尼号」红遍全球的李奥纳多不久前才投资上市公司「超越肉类」（Beyond Meat），这间公司贩售以植物制成的汉堡肉及香肠。

倡导食用替代肉品的人士将这种人造肉标榜为解决气候变迁的关键要素。传统畜产须砍筏林地为生产动物饲料和饲养牲口挪出空间，是温室气体排放大宗之一，牲口本身也会制造碳排。

但以植物为基底制作而成的肉品虽已成功打入主流超市里，人造肉仍处于商业化刚起步阶段。人造肉售价依然昂贵，目前仅新加坡核准开放贩售这类产品。（译者：李佩珊/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP