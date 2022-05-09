李家超当选港新任特首 西方跨国企业致贺

（法新社香港9日电） 香港前政务司司长李家超昨当选新任特区行政长官，西方跨国公司与香港本地一些大亨今天共同在报纸刊登祝贺广告。

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现年64岁的李家超是2020年6月底实施港区国安法、以及2021年初北京改变香港选举制度后的首名行政长官（特首）。因其出身警队，且在2019年处理「反送中」抗争中态度强硬，外界认为，他出任特首代表了将会更加配合北京的治港政策。

他也是这次继任林陈月娥的特首选举里唯一的候选人。西方批评在北京祭出港区国安法后，香港的一国两制已名存实亡。

犹如北京喉舌的大公报、文汇报，今天都刊出大企业与重量级商界人士祝贺李家超当选的广告。

虽然刊祝贺广告者大多数都是陆资、港资企业与当地社团，但号称「四巨头」的安侯建业（KPMG）、德勤（Deloitte）、安永（EY）、资诚（PwC）这4家跨国会计师事务所，以及国泰航空、太古（Swire）、怡和集团（Jardine Matheson）等，则是刊登祝贺广告的西方跨国企业。

此外，新进基地产发展（Sun Hung Kai）、恒基兆业地产（Henderson Land Development）等香港的家族地产巨头也都刊广告祝贺。

© 2022 AFP