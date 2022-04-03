杜克不敌北卡无缘争冠 K教练告别NCAA

（法新社纽奥良2日电） 杜克今天77比81败给北卡，无缘闯进NCAA一级男篮冠军赛，也让杜克「K教练」薛夏夫斯基的传奇生涯就此落幕。

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今天进行的全美大学体育联盟（NCAA）男篮「最终4强」（Final Four），焦点聚集在由传奇教头「K教练」薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski）带领的杜克大学（Duke University）对战北卡罗来纳大学（University of North Carolina）的宿敌之决。

K教练从1980年开始执教杜克以来，连同今天在内总共率队与北卡交手99场，战绩50胜49败略占上风。不过，今年3月5日K教练在杜克主场的最后一场比赛，也以81比94不敌北卡，留下遗憾的句点。

由于K教练已经宣布本季结束后退休，因此杜克的任何1战，都可能是他生涯的最后1场比赛。此役，杜克开赛之初落后，在基尔斯（Trevor Keels）跳投得手后，杜克才以21比18在这场比赛首度领先。之后，杜克虽曾遭追平，但泰半时间保持领先。上半场快结束前，两队34比34平手，此时罗奇（Jeremy Roach）切入上篮得手，加罚也稳稳罚进，完成一记「3分打」，让杜克在上半场以37比34领先北卡。

下半场的比赛，北卡靠勒夫（Caleb Love）个人独得10的带领，打出一波13比0攻势，以47比41逆转战局，但杜克回敬6比0攻势，以47比47扳平比数。之后双方你来我往，几度战成平手。终场前2分半钟，北卡2分领先之际，两队开始互飙三分球，杜克一度74比73领先。

此时，北卡的戴维斯两罚俱中，勒夫再砍进三分弹，反以78比74领先，杜克虽在基尔斯两罚中1的情况下将落后差距缩小到2分，但北卡在勒夫两罚俱中后，以4分之差获胜并闯进冠军赛。

K教练率领的杜克今天输球，无缘以生涯第6座NCAA冠军为他的生涯划上完美句点。

北卡的勒夫今天轰下全场最高28分，戴维斯（R.J. Davis）也贡献18分，曼尼克（Brady Manek）有14分进帐，巴柯特（Armando Bacot）除拿下11分，还抓下高达21记篮板，有「双十」的成绩。

杜克大一菜鸟邦切罗（Paolo Banchero）攻下全队最高20分，替补的基尔斯也贡献19分，摩尔（Wendell Moore Jr.）则有13分入袋。

稍早另一场「最终4强」，堪萨斯大学（University of Kansas）开赛打出10比0开局后就一路领先，最多领先19分，在麦考米克（David McCormick）、艾格巴吉（Ochai Agbaji）分别攻下25分、21分，加上威尔森（Jalen Wilson）贡献11分、12篮板的「双十」成绩，最终以81比65击败维拉诺瓦大学（Villanova University），晋级冠军赛。

© 2022 AFP