杜兰特复出抢下17分 篮网139比111痛宰鹈鹕

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（法新社洛杉矶7日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网球星杜兰特（Kevin Durant）休兵近两个月首度复出，他今天与另6名队友都写下单场双位数得分，率队以139比111击败纽奥良鹈鹕。

杜兰特打19分钟就攻下17分，全场5投5中，包括3分球2投2中，5罚全部命中。

厄文（Kyrie Irving）缴出全队最高24分，阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）挹注22分，哈里斯（Joe Harris）贡献14分，契奥札（Chris Chiozza）得到12分，葛林（Jeff Green）攻下11分，「干篮哥」葛里芬（Blake Griffin）有10分进帐。

篮网兵多将广的优势今天彻底展现，全场37助攻与命中51球都是本季最高，今天最多一度领先对手38分，轻松拿下主场9连胜。

鹈鹕布莱索（Eric Bledsoe）攻下26分，但第3节尾声因为被吹判两次技术犯规遭驱逐出场。

威廉森（Zion Williamson）攻下16分，全场12投4 中，波尔（Lonzo Ball）挹注15分，海斯（Jaxson Hayes）与汤玛斯（Isaiah Thomas）各得11分。

© 2021 AFP