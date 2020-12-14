杜兰特扣篮宣告回归 联手厄文率篮网胜巫师

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（法新社纽约13日电） 因阿基里斯腱撕裂养伤1年多的杜兰特，今天以一记扣篮宣告回归，他与同样伤愈复出的厄文联手拿下33分，率美国职篮NBA篮网119比114击败巫师。

布鲁克林篮网2019年迎来杜兰特（Kevin Durant）与厄文（Kyrie Irving）两名拿过总冠军的重量级球星，盼能打出一番新气象，但在2018-19球季总冠军赛发生阿基里斯腱撕裂重伤的杜兰特，加盟后就一路休养至今，上季厄文也因为开刀治疗肩膀伤势缺席很长一段时间，让球队战力大打折扣。

杜兰特是2008年新人王，曾4度拿下得分王、6次入选年度第1队，在金州勇士期间两度率队夺冠，两次都获选总冠军赛最有价值球员（MVP）；2012年新人王厄文则是曾在克里夫兰骑士时，拿过一枚冠军戒指。

两人加入篮网后，终于在今天成功合体。杜兰特今天开赛不久，就靠一次切入后的双手扣篮，让篮网首开纪录。篮网首节轰下38分，并领先巫师18分之多，在大多保持领先的情况下，最终5分之差拿下胜利。

已1年多没比赛的杜兰特，今天在加盟篮网的处女秀上场24分钟，三分线外两次出手全部落空，但12投5中、6罚5中，攻下全队次高15分，另有3篮板、3助攻、2阻攻的表现；厄文出赛17分钟，包括三分球3投2中在内，9次出手命中7球，攻下全场最高18分，另有4助攻、1篮板、1抄截、1阻攻的演出。

华盛顿巫师阵中两大球星毕尔（Bradley Beal）、卫斯布鲁克（Russell Westbrook）今天都没有出赛，球队由2019年选秀首轮第9顺位选上的八村垒挑大梁，他今天上场23分钟，包括三分线外4次出手命中3球，整场比赛16投7中，也攻下全场最高18分，并抓下4篮板。

毕尔2012年选秀被巫师以首轮第3顺位选入，上季平均每场比赛可获30.5分、6.1助攻，逐渐取代2010年选秀状元、近年饱受伤势所苦的沃尔（John Wall），成为球队一哥，也让巫师决定将沃尔送到休士顿火箭，换回卫斯布鲁克。

卫斯布鲁克是2017年的年度MVP，拿过2次得分王、2次助攻王，曾写下单季42次「大三元」纪录、全季「平均大三元」、连3季「平均大三元」等疯狂纪录，上季离开待了11个球季的奥克拉荷马雷霆，到火箭与老队友哈登（James Harden）搭配，可惜「MVP连线」成效不佳，本季被交易到巫师。

© 2020 AFP